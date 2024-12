Stubb: Soome reageerimine kaabli purunemisele oli palju kiirem kui aasta või kuu tagasi, laev tuli kiiresti kontrolli alla saada

Stubb ütles, et tuli just valitsuse välis- ja julgeolekupoliitika ministrite komisjoni TP-UTVA instungilt, kus kaablite purunemisest räägiti. Soome ametivõimud andsid seal ülevaate olukorrast.

Soome vastus sellistele kaablite purunemise olukorrale on Stubbi sõnul tugev. Laev saadi Stubbi sõnul Soome kontrolli alla mõne tunniga pärast toimunut. Stubb tänas Soome ametivõime kiire tegevuse eest.

Asja uurimine on Stubbi sõnul sujunud heas õhkkonnas. Stubb on hoidnud kesksemad rahvusvahelised organisatsioonid informeerituna. See kehtib nii NATO, Euroopa Liidu kui ka kahepoolsete suhete kohta. Ta ütles, et on rääkinud ka NATO peasekretäri Mark Ruttega.

Stubbi sõnul jätkab Soome NATO ja Euroopa Liidu tegevuse tugevdamist ning muu hulgas kontrolli, milles on varem kokku lepitud.

„Teine edasine tegevus on see, et Eestiga on kokku lepitud ja Mark Ruttele on teada antud, et me tahame suurendada NATO kohalolu lähipiirkonnas, eeskätt kriitilise infrastruktuuri ümber,“ ütles Stubb.

Kolmas edasine tegevus on seotud rahvusvahelise mereõigusega. Stubbi sõnul austab Soome meresõiduvabadust. Ta rõhutas seda, kui tähtis oli, et laev suudeti peatada. Olukord on Stubbi sõnul kontrolli all ja põhjust muretsemiseks ei ole.

Stubb ütles, et tema suhtlus juhtunu kohta algas eile kell 15.02, kui anti olukorra ülevaade. Stubb suhtles eile sel teemal teiste hulgas Soome peaministri Petteri Orpo ja keskkriminaalpolitsei direktori Robin Lardot’ga. Ta lisas, et kõnealuse kaabli purunemine erines varasematest selle poolest, et Soome reageerimine oli palju kiirem kui näiteks aasta või kuu tagasi.

„Olukorraülevaade juhtunu ja tegevuse kohta saadi kiiresti. Tehti otsus, et alus tuleb kiiresti kontrolli alla saada,“ ütles Stubb.

Laeva meeskond on Stubbi sõnul väga koostöövõimeline.