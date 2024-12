Põhja-Tallinna kortermaja põlengus raskelt vigastada saanud päästjate seisund on stabiilne

Põhja päästekeskuse pressiesindaja Siim Palu sõnul ei saa veel midagi kindlat väita ei põlengu tekkepõhjuse ega päästjatega juhtunu kohta. „Saame vaid öelda, et toimus põlemisgaaside plahvatus, mille tagajärjel kaks päästjat viga said. Õnneks päästjad on täna stabiilses seisundis,“ ütles ta.