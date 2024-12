Lõuna-Korea parlament otsustas tagandada ka presidendi kohusetäitja Han Duck-soo

Parlamendis valitses täna taas kaos. Yooni ja Hani erakonna Rahva Võimu Partei esindajad protestisid spiiker Woo Won-shiki vastu, kes teatas, et tagandamiseelnõu vastuvõtmiseks on vaja ainult 151 häält. See tähendas, et erinevalt Yooni tagandamisest, milleks oli vaja 200 häält, ei olnud Hani tagandamiseks tema erakonna rahvaesindajate hääli vaja.