WHO juht sattus Jeemeni lennuväljal Iisraeli rünnaku alla

Tedros teatas, et nad olid parajasti lennuki pardale minemas, kui rünnak algas, vahendab BBC News.

Jeemeni huuthi mässuliste uudisteagentuur SABA teatas, et lennuväljal hukkus kolm ja sai vigastada 30 inimest. Veel kolm inimest hukkus ja kümme sai vigastada Al-Hudaydah’ provintsis.

Iraani toetatud huuthid nimetasid rünnakuid, mis tabasid ka elektrijaamu ja sadamaid, barbaarseteks. Iisraeli kaitsevägi teatas, et andis luureandmetel põhinevaid lööke sõjalistele sihtmärkidele.

Tedros teatas, et oli Jeemenis, et pidada läbirääkimisi vangistatud ÜRO töötajate vabastamise üle ning hinnata tervishoiualast ja humanitaarolukorda.

„Lennujuhtimistorn, väljuvate reiside saal – vaid mõne meetri kaugusel kohast, kus me olime – ja lennurada said kahjustada,“ teatas Tedros. „Me peame ootama, kuni lennuvälja kahjustused parandatakse, enne kui lahkuda saame.“

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu teatas, et Iisrael jätkab Iraani kurjuse telje terrorikäe küljest lõikamist, kuni töö on lõpule viidud. Netanyahu sõnul on huuthidega alles alustatud.