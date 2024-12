ISW: Putin lükkas Trumpi meeskonna väidetava rahuplaani tagasi

Putin vastas eile ajakirjaniku palvele kommenteerida Trumpi meeskonna väidetavat novembri algusest pärit plaani lükata Ukraina NATO-ga liitumine edasi 10-20 aastat. Putin teatas, et ei ole vahet, kas Ukraina ühineb NATO-ga „täna, homme või kümne aasta pärast“. Putini avaldus on osa reast viimase aja väljaütlemistest, milles ta kordab oma keeldumist 2021. aasta lõpu ja 2022. aasta alguse nõudmiste asjus kompromisse teha. Nende nõudmiste hulgas on Ukraina sundimine jääma püsivalt neutraalseks riigiks, mis ei ühine kunagi NATO-ga, ulatuslike piirangute kehtestamine Ukraina sõjaväe suurusele ja Ukraina juhtkonna väljavahetamine.

Lavrov ütles eilses intervjuus Venemaa ja välismeediale, et Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ei ole Ukraina põhiseaduse järgi õiguspärane ja et Ukraina peab korraldama presidendivalimised.

ISW märgib, et Kremli ametnikud tõlgendavad Ukraina põhiseadust ja muid seadusi tahtlikult valesti, et Ukraina juhtkonda ja suveräänsust delegitimiseerida. Kremli väited, et Zelenskõi ja kogu Ukraina valitsus ei ole õiguspärased, demonstreerivad Kremli soovimatust Ukrainaga läbirääkimisi pidada ning on sisuliselt režiimivahetuse nõudmine läbirääkimiste eeltingimusena.