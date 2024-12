Eesti alustas operatsiooni Estlink 1 merekaabli kaitseks. Merevägi saatis kaabli juurde patrull-laeva

Kaitseminister Pevkur rõhutas, et riik peab sellistele intsidentidele, nagu oli Estlink 2 lõhkumine, reageerimisel olema konkreetne ja andma selge signaali, et ka kriitilise taristu vastased ründed saavad vastuse. „Loomulikult peab uurimine välja selgitama Estlink 2 kaabli ja sidekaablite lõhkumise kõik detailid, ent meie ülesanne on koheselt saata selge sõnum, et oleme valmis Eesti ja Soome vahelisi ühendusi kaitsma ka sõjaliste vahenditega,“ ütles ta.

Pevkur lisas, et Estlink 2 lõhkumise tagajärjel on oluline, et Eesti ja Soome vaheline energiaühendus säiliks ja kriitilise taristu kaitse oleks tagatud. „Seetõttu tänan, et nii kaitseväe juhataja kui merevägi mõistavad vajadust merekaabli kaitse tagada ja on valmis Soome lahel vastava operatsiooniga kiiresti alustama,“ märkis kaitseminister.

„Kaitseväe ülesanne on sõjalised ründed Eesti Vabariigi vastu tõrjuda. Kaitsevägi on valmis tõkestama ka mittesõjaliste vahenditega korraldatavaid ründeid meie energiataristule merel ja korraldama sõjalist koostööd merejulgeoleku tagamisel. Merevägi on sellisteks ülesanneteks valmis. Oleme kontaktis ka oma Soome kolleegidega ning samuti NATO Euroopa vägede ülemjuhatajaga, et arutada liitlaste kaasamist meie kriitilise taristu kaitsesse. Meie sõnum on selge - kaitseme ennast ja oma ühendusi,“ ütles kindralmajor Andrus Merilo.

Mereväe ülema asetäitja mereväekapten Johan-Elias Seljamaa sõnul on merevägi operatsiooniks valmis. „Saatsime varahommikul meeskonna teele ja alustame Estlink 1 juures patrulltegevust. Lisaks oleme Soome mereväe ja piirivalvega aktiivses kontaktis ja tegutseme koordineeritult,“ ütles Seljamaa.

Eesti merevägi saadab Estlink 1 kaabli juurde laeva Raju.

