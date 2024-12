Reuters: Aserbaidžaani lennuk tulistati alla Vene õhutõrjesüsteemiga Pantsir-S

Üks Aserbaidžaani juurdlusega kursis olev Aserbaidžaani allikas ütles Reutersile, et esialgsetel andmetel sai lennuk pihta Vene õhutõrjesüsteemi Pantsir-S raketiga. Allika sõnul halvati lennuki sidesüsteemid Groznõile lähenedes elektroonilise sõjapidamise süsteemidega.

„Keegi ei väida, et seda tehti meelega. Võttes aga arvesse kindlaks tehtud fakte, ootab Bakuu, et Vene pool tunnistaks Aserbaidžaani lennuki allatulistamise üles,“ ütles allikas.

Veel kolm allikat kinnitas, et Aserbaidžaani juurdlus on jõudnud sellele esialgsele järeldusele.

USA allikas ütles eile Reutersile, et on esialgseid viiteid sellele, et Vene õhutõrjesüsteem võis lennukit tabada.