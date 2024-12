FOTOD | „Me palume abi.“ Jätis varastas Tallinnas traagilise põlengu ajal päästjate varustuse

Traagiline põleng nõudis kaks inimelu

Häirekeskus sai eile kella 18 ajal teate, et Põhja-Tallinnas Maleva tänaval asuva kortermaja trepikojas on suits. Kohale saabunud päästjad nägid, et ühe kolmanda korruse korteri aknast tuleb veidi suitsu.