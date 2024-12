VIDEO ja FOTOD | Tallinna-Pärnu maanteel jätkub gaasilekke likvideerimine, tee jääb suletuks vähemalt homme keskpäevani

Mõlemad tsisternveokid on endiselt sündmuskohal ning kumbagi pole võimalik ohutult liigutada. Tagumise veoki tsistern viga pole saanud. Sealne LNG püsib veeldatud kujul ohutul hoiustamistemperatuuril, kuid sellegipoolest on esmane prioriteet see ohualast välja saada. Autot ei saa käivitada, kuna see asub ohualas ning väiksemgi säde, sealhulgas auto käivitamisel tekkinud starterisäde ning kuumad autoosad võivad õhus oleva gaasi süüdata. Päästeamet taotleb abi kaitseväelt, et nende tehnikaga saaks veoki ohutult ära teisaldada.

Veeldatud maagaasi transporditakse pikamaatranspordis rõhu all temperatuuril -163 kraadi Celsiuse juures. Mahult on see 600 korda väiksem kui tavalises olekus maagaas. Rõhu alt vabanedes gaas aurustub ning see ongi protsess, mis õnnetuspaigas toimub. Aine on suures kontsentratsioonis plahvatusohtlik, mistõttu ongi sealt alast kõikvõimalikud süttimisallikad eemaldatud. Kuna gaas on ülimadalal temperatuuril, võib see kokkupuutel nahaga põhjustada külmapõletusi. Pikapeale lahtub gaas aga atmosfääris ohutule tasemele.