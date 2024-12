Sabotaaž merealuse taristu vastu Soome lahes. Mida kujutab endast NATO artikkel 4?

Soome võimud toimetasid oma vetesse Cooki Saarte lipu all sõitva tankeri Eagle S, mis esialgsetel andmetel sõitis kinnitamata ankruga. Uurijad läksid laeva pardale ja kuulasid üle laeva meeskond. Võimud kahtlustavad, et alus kuulub Venemaa varilaevastiku koosseisu ja et Estlink 2 kaablit kahjustas just selle ankur.

FOTO: Soome piirivalve