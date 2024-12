Peaminister Michal: tunnustan Soomet. Sel korral peeti kahtlusalune laev kinni

Milliste riigijuhtidega olete pärast järjekordseid intsidente Soome lahel suhelnud?

Kuidas me peaks Soome lahte edaspidi paremini kontrollima ja valvama?

Koos liitlastega tagada olukorrateadlikkus, selleks ka uusi võimeid arendades, näiteks merele olukorrateadlikkuse süsteeme luues ning taristule seirevõimeid lisades. EL ja NATO liitlastega koos hinnata, kuidas vajab muutmist rahvusvaheline õigus merel, et sellise taristulõhkumise korras saaksime kahtlusaluse laeva peatada ja arestida, nagu sel korral. Reeglistik vajab muutusi kõikjal maailma meredel toimuva taristulõhkumise valguses. Koos liitlastega ELis ja NATOst tagada suurem kohalolek ja võimekus merel ning ohuhinnangu alusel kriitilise taristu läheduses. Lisaks - majandusele ja ühiskonna toimimisele on hädavajalik, et meie operaatorite võime kiiresti parandada taristut kasvab ning uued ühendused tuleb planeerida juba lõhkumiskindlamana. Selleks oleme Eesti ja Soome vahel teinud plaani pool aastat tagasi ja see töö juba käib. Arvestada tuleb, et iga meetrit ei saagi merepõhjas täielikult kaitsta, kuid kiirem parandamisvõime muudab meid rünnetest vähem sõltuvaks ja tagab ühiskonna sujuvama toimimise.