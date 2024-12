VIDEO ja BLOGI | Viis Soome lahe merekaablit on rivist väljas. Läänemets: taristu kahjustamist tuleb käsitleda rünnakuna

Peaminister Kristen Michal rääkis pressikonverentsil, et on olnud ühenduses naaberriikide peaministritega, kõige tihedamalt on suhtlus toimunud Soome peaminister Petteri Orpoga. „Euroopas ja NATOs suhtlus käib,“ kinnitas Michal. Michal sõnas ka, et vestleb pärast pressikonverentsi NATO peasekretäri Mark Ruttega.

Michal tunnustas kolleege Soomest, kes reageerisid olukorrale kiiresti. „See on nüüd selliste intsidentide puhul esimene kord, kus kahtlusalune laev peeti kinni ja uurimistoimingute läbiviimiseks on ka viidud esimesed sammud läbi,“ sõnas ta. Michal lisas, et uurimist juhib Soome, sest lõhkumine toimus Soome poolel.

Michal kinnitas, et Eesti varustuskindlus ei ole ohus. Samuti ei ole ohus Eesti sideteenused ehk interneti kasutamisega ei tohiks probleeme esineda.

„Tegemist on Venemaa jaoks vajaliku varilaevastiku laevaga. See on seotud Venemaaga, aitab seda raha teenida, millega erinevaid hübriidrünnakuid ja agressioone korraldatakse,“ sõnas Michal.

Peaminister ütles, et valitsuses arutati, et tuleks tõsta kriitilise taristu seire- ja kaitsetaset nii merel kui maismaal. Liitlastelt palutakse ka abi.

Michal sõnas, et rikke enda kõrvaldamine võib aega võtta umbes seitse kuud.

Peaministri sõnul tuleks hakata püüdlema ka selle poole, et mereõigus muutuks kaasaegsemaks.

Pressikonverentsil rääkis ka siseminister Lauri Läänemets, et sagedasi vigastusi Läänemere elutähtsale veealusele taristule ei saa pidada juhuseks. „Need on muutunud süsteemseks ning neid tuleb käsitleda rünnakutena meie eluliste struktuuride vastu,“ sõnas Läänemets.

„PPAl on määratletud kriitiliste objektide loetelu ja plaan nende kaitse alla võtmiseks, praegu saab sellega kiirendatult edasi liikuda ja objektid ja konkreetne tegevusplaan, mida kaitse alla võtmine tähendab, kahjuks ei ole avalik info,“ ütles Läänemets.