Kliimaminister kaabliriketest: Eesti energiajulgeolek on tagatud, elektrita me ei jää

Kliimaminister Yoko Alender ütles Delfile, et viimase info järgi toimus Estlink 2 rike rahvusvahelistes vetes, pigem Soome poole. „Hetkel käib uurimine koostöös soomlastega. Kella 14st on Soome pressikonverents, Eesti valitsus saab ülevaate julgeolekukabinetis kell 16. Peale seda on minul telefonikõne Balti energeetikaministritega ja kella 18st on valitsuse pressikonverents,“ märkis Alender. „Kinnitan, et Eesti energiajulgeolek on tagatud, elektrita me ei jää, meil on olemas omad reservid. Samuti ei takista rike Eesti liitumist mandri-Euroopa sagedusalaga veebruaris.“