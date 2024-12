Vene meedia sõnul langes Vahemerel uppunud laev „terroriakti“ ohvriks. Ukraina sõnul tabasid probleemid juba ka teist laeva

Kaitseministeeriumile alluvast riigifirmast Oboronligistika öeldi uudisteagentuurile RIA Novosti, et ellujäänud meeskonnaliikmete sõnul toimusid plahvatused laeva tüürpoordi osas. Omaniku hinnangul on ainus seletus terrorirünnak. Väidetavalt vedas laev pardal kahte suurt sadamakraanat ning jäälõhkujate vöörivisiire, mis olid mõeldud Vladivostoki sadamas kasutamiseks. Firma kinnitusel ei olnud laev ülekoormatud. Firma sõnul oli pardal ka 129 tühja transpordikonteinerit.

Koos Ursa Majoriga sisenes Vahemerele detsembris veel neli Vene mereväe laeva, sealhulgas teine transpordilaev Sparta ja kolm suurt dessantlaeva. Oletatatakse, et kõik viis laeva olid tegelikult mõeldud Süürias asunud Vene baaside evakueerimiseks, vahendas Mediazona. Varem on Spartat ja Ursa Majori kasutatud Süürias asuvate Vene vägede varustamiseks.

Ukraina kaitseluure (HUR) väitis kolmapäeval, et raskused on tabanud ka Spartat, mille mootor olevat läinud avamerel rikki. „Vene meeskond üritab probleemi lahendada ja triivib seni avamerel Portugali ranniku lähedal,“ lisati HUR-i kommentaaris.

HUR-i sõnul on Süürias viibivad Vene väed mujalt ära toodud ning ootavad nüüd Tartusi sadamas ja Hmeimimi lennubaasis evakueerimist. Samuti on alanud relvastuse vedamine Süüriast Liibüasse, märgitakse teates. Sammud on väidetavalt seotud Süüria uute võimude soovidega vabaneda lääne sanktsioonideks, lisab HUR. Ukraina andmeil on uued võimud käskinud venelastel lahkuda 20. veebruariks.