Lõuna-Korea opositsioon alustab tagandamismenetlust ka riigipea kohuseid täitva peaministri vastu

Tagandamishääletus toimub reedel. Põhjuseks on Hani otsus keelduda põhiseaduskohtu liikmete ametinimetamisest, mis lihtsustaks senise presidendi ametist vabastamise protsessi.

President Yoon Suk Yeoli kohused peatati 14. detsembril, kuid tema lõplikuks vabastamiseks on vaja põhiseaduskohtu otsust. Praegu on kohtu üheksast kohast täidetud vaid kuus ning presidendi tagandamise peaks samuti kinnitama kuus kohtunikku. Han Duck-soo saaks nimetada täitmata kohtadele kohtunikud ning venitamise põhjuseks peetakse tema soovi parteikaaslast kaitsta.

Han kommenteeris, et on valmis küll kohtunikke ametisse nimetama, ent selleks peab opositsioon leidma koos võimuloleva Rahvavõimu Parteiga sobivad kompromisskandidaadid. Hani väitel ei taha ta kohtunikke ühepoolselt ametisse nimetada, kuna see näitaks rahvaesindajate soovide ignoreerimist.