Iltalehti: Estlink 2 rikkehetkel viibis läheduses Hiina laev

Fingridi valvamisjuht Arto Pahkin sõnas Iltalehtile, et ühtki võimalust ei välistata. „Iga kivi ja känd pööratakse, et selgitada, mis [katkestuse] põhjustas. Ka sabotaaži peetakse üheks võimalikuks variandiks,“ ütles ta.

Väljalülitumise põhjus ei ole hetkel teada. Eesti ja Soome süsteemihaldurid Elering ja Fingrid on operatiivselt tegutsemas, et rikke põhjus võimalikult kiiresti tuvastada. Praeguse seisuga on rivist väljas kokku 658 MW võimsust mõlemas suunas. Alles on 358 MW.