Aasta suurima avantüüri korraldanud Kusti Salm: avalikus teenistuses on levinud klannimentaliteet. Semusuhteid peetakse tulemustest tähtsamaks

Täna, aastale tagasi vaadates, on minu meelest oluline, et uus valitsus ja peaminister on riigikaitses sammu edasi astunud ja päris suured otsused ära teinud. Hetkel on tähtis, et need saaks ka väledalt ellu viidud. Kallast tuleb kiita tugevate ja selgete välispoliitiliste sõnumite eest ja ma arvan, et tema roll saab olema määrav, et Euroopa ajalugu endiselt rööbastel hoida.