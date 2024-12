Venemaa korraldas jõulupäeval Ukraina elektrijaamade vastu suurema raketirünnaku

Energiaminister Serhi Haluštšenko teatel viib Venemaa läbi massilist energiasektori vastu suunatud rünnakut ning riigi elektrivarustuses toimuvad häired. Energiafirma DTEK teatel on nende taristu osades soojuselektrijaamades saanud tõsiselt kahjustada. Tänavu on tegu 13. suurema rünnakuga Ukraina energiasektori vastu.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi teatas, et rünnakus kasutati üle 70 raketi, millest üle 50 õnnestus alla tulistada. „Putin valis rünnaku korraldamiseks sihilikult jõuluaja,“ kommenteeris Zelenskõi. „Mis võiks olla ebainimlikum? Rohkem kui 70 raketti, sealhulgas ballistilist raketti, üle 100 droonilöögi. Sihtmärk on meie energiasektor. Nad võitlevad Ukraina pimedussejäämise nimel.“

Välisminister Andri Sõbiha ütles, et rünnak on Vladimir Putini vastus neile, kes rääkisid illusoorsest jõulurahust. Ungari peaminister Viktor Orbán kutsus detsembris üles kehtestama kiiret vaherahu ja korraldama vangide vahetust ja väitis, et Zelenskõi olevat sellise ettepaneku tagasi lükanud.