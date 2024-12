Väljaanne UNN kirjutab, et Venemaal on valminud oma plaani kohta ametlik dokument. Sama kinnitab ka Ukraina Interfax.

Sisuliselt hinnatakse dokumendis maailma sõjalis-poliitilist olukorda kuni aastani 2045. Seal on leitud, et Ukraina ei saa enam eraldiseisva riigina toimida. UNNi allikate kinnitusel võib Venemaa üritada oma ideekavandile toetust saada USA administratsioonist.

Ukraina territoorium jagataks teoorias kolmeks osaks. Esmalt „Venemaa uued regioonid“, mille alla kuuluks Donetsk, Luhansk, Zaporižžja, Herson ja Krimm. Venemaa sõjaline fookus on praegu just seal, et kindlustada endale need territooriumid.