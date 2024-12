Venemaa andis Krõvõi Rihis raketilöögi elumajale, rusude alt otsitakse ellujäänuid

Hiljem märkis ta, et ohvrite arv on kasvanud 11-ni ja viga sai ka 16-aastane tüdruk. Vähemalt üks inimene hukkus. Vilkul lisas, et rusude koristamine käib käsitsi, sest nende all on elusaid inimesi. Päästjad püüavad hoolikalt tööd teha, et kõiki aidata. Rünnaku ajal olid alumisel korrusel asuvas poes kliendid, korterites aga elanikud.