Iisraeli kaitseminister tunnistas Hamasi juhi tapmist Iraanis ja ähvardas Jeemeni huuthisid samaga

Tegemist oli esimese korraga, kui Iisrael on tunnistanud Haniyeh’ tapmist. Viimane hukkus juulis Iraanis toimunud plahvatuses. Seda, et plahvatuse taga oli Iisrael, usuti laialdaselt algusest peale ja Iisraeli juhid on sellele varem ka vihjanud, vahendab Associated Press.