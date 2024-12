Vahemerel läks põhja Vene vägesid Süürias varustanud kaubalaev

Vene lipu all olev laev lahkus 12 päeva tagasi Peterburist ja oli teel Vladivostokki, kuhu pidi saabuma 22. jaanuaril. Ursa Major oli ehitatud 2009. aastal.

Ursa Majori kapten teatas, et laeval veeti konteinereid, mis olid õnnetuse hetkel tühjad.

Välisministeeriumi andmetel oli pardal 16 meeskonnaliiget, kes on kõik Venemaa kodanikud ning kellest 14 päästeti ja kelle päästeteenistus viis Cartagena sadamasse.

OSINT-i analüütikud juhtisid tähelepanu sellele, et Vahemerele sisenes viis Vene laeva: kolm mereväe suurt dessantlaeva ja kaks kaebalaeva, mis kuuluvad ettevõttele Oboronlogistika („kaitselogistika“). Kaubalaevad Sparta ja Ursa Major on palju aastaid varustanud Vene vägesid Süürias. Analüütikud oletasid, et kõik viis laeva olid olid mõeldud Vene baaside evakueerimiseks Süüriast Tartusist ja Hmeimimist, vahendab Vene väljaanne Mediazona.