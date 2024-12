Reformierakonna fraktsiooni esimees Õnne Pillak ütles, et järgmiselgi aastal on kõige suurema tähelepanu all majandus ja julgeolek. „Kui konkreetsetest eelnõudest rääkida, siis kevadel on oluline leida erakondadeülene enamus põhiseaduse muutmiseks, et juba järgmise aasta sügisel toimuvatel kohalike omavalitsuste valimistel ei saaks Vene ja Valgevene kodanikud meie kohalikes küsimustes enam kaasa rääkida.“