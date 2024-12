Me peame rääkima Kevinitest. Populaarne nimi tähendab paljudes riikides sotsiaalset häbimärki

Osa pühadetraditsioone on sarnased üle Euroopa, Brüsselist Bukarestini. Kui ülehinnatud jõulukuusk on trepist üles tassitud ja paaniline kingiostmine lõppenud, istutavad kurnatud lapsevanemad oma järglased teleri ette, et veidigi jõulurahu saada. Prantslased vaatavad filmi, mille pealkiri on tõlkes „Emme, ma jäin lennust maha“, ungarlased teost „Värisege, murdvargad!“ ja poolakad komöödiat „Kevin üksinda kodus“. Kuigi pealkiri on erinev, on tegu ühe ja sama filmiga: 1990. aasta „Üksinda kodus“ („Home Alone“).