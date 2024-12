Mustamäe vanem ERJK noomitusest: see on poliitiline kius – mind üritati Keskerakonda värvata, kuid keeldusin

Samuti tuli talle üllatusena ERJK märgukiri, sest ei osanud selliseid seisukohti oodata. Ta leiab, et on kahetsusväärne, et komisjon on kujundand oma seisukohad Haukanõmme tunnetuse ja arvamuse põhjal, „ilma fakte kontrollimata ja andmata mulle mingitki võimalust omapoolseid seisukohti esitada“. „ERJK märgukiri põhineb kahjuks vaid kaebuse esitaja emotsioonidel ja subjektiivsel arvamusel,“ lisas ta.