Zelenskõi: Fico Moskvas käik peaks huvitama Slovakkia eriteenistusi

Zelenskõi märkis, et Fico ja Putin ei teinud pärast kohtumist Moskvas mingit ühisavaldust ega vastanud ajakirjanike küsimustele. Zelenskõi sõnul ei saa Fico ja Putin lihtsalt midagi avalikult öelda selle kohta, mida kohtumisel arutati, sest kardavad avalikkuse reaktsiooni, vahendab UNIAN.

„Moskva pakub Fico jaoks olulisi hinnaalandusi, aga nende eest maksab Slovakkia. Sellised hinnaalandused ei ole tasuta – nende eest makstakse Venemaale suveräänsuse või variskeemidega. See peaks huvitama Slovakkia õiguskaitseorganeid ja eriteenistusi,“ kirjutas Zelenskõi.

Zelenskõi sõnul paljastati sellise finantseerimise üksikasjad Euroopa liidrite hiljutisel kohtumisel Brüsselis.

„Liidrid märkisid, et härra Fico ei taha osaleda Euroopa energiasõltumatuse alases koostöös ega otsida asendust Vene gaasile, vaid pigem vastupidi – tahab aidata Venemaal Ameerika gaasi ja teiste partnerite energiaressursse Euroopast välja tõrjuda, ja see tähendab, et ta tahab aidata Putinil sõja finantseerimiseks raha teenida ja Euroopat nõrgestada,“ teatas Zelenskõi.

Zelenskõi tuletas meelde, et Ukraina kaotab Putini alustatud sõja tõttu inimesi ja seetõttu peetakse Ukrainas sellist abi Putinile ebamoraalseks.

„Härra Fico keeldus kompensatsioonist, mis kergendaks üleminekuperioodi ja aitaks sõltuvusest vabaneda, tähendab tema jaoks ei ole see küsimus julgeolekuküsimus. Ta on huvitatud just Vene gaasist, mille hind on 500 miljonit USA dollarit aastas. Muud tulu toob naftatoru, mis kulgeb läbi Ukraina territooriumi ja annab veel 500 miljonit dollarit aastas, mis aitab härra Ficot,“ lisas Zelenskõi.

Zelenskõi leiab, et Fico põhieesmärk on ajada asju Venemaaga ja just see on talle kasulik.

„See on tegelikult suur julgeolekuküsimus nii Slovakkia kui ka kogu Euroopa jaoks. Miks on see liider Moskvast nii sõltuv? Millega makstakse talle ja millega tasub tema?“ küsis Zelenskõi.

