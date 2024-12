Biden muutis ära 37 surmamõistetu karistuse

Kõik, kelle karistust Biden muutis, on süüdi mõistetud mõrvas ja nad hakkavad kandma eluaegset vanglakaristust tingimisi vabanemise võimaluseta. Föderaalsesse surmamõistetute nimekirja jäi vaid kolm kurikuulsate massimõrvade eest süüdi mõistetud meest, vahendab New York Times.

Biden lubas 2020. aasta valimiskampaania ajal föderaalse surmanuhtluse kaotada. Kuigi vastav seaduseelnõu kongressis edasi ei liikunud, andis Biden justiitsministeeriumile korralduse kehtestada föderaalhukkamistele moratoorium.

Trumpi esimesel ametiajal hukati 13 föderaalselt surma mõistetut.

„Ma olen rohkem kui kunagi veendunud, et me peame surmanuhtluse föderaaltasemel kasutamise lõpetama,“ ütles Biden tänases avalduses, lisades, et ta ei saa lasta uuel administratsioonil tema peatatud hukkamisi jätkata.

Bideni sõnul on need karistuste muutmised kooskõlas tema kehtestatud standardiga peatada hukkamised kõigi juhtumite puhul, välja arvatud terrorism ja vihkamise motiiviga massimõrvad.

„Ärge saage valesti aru: ma mõistan need mõrvarid hukka, leinan nende eemaletõukavate tegude ohvreid ja tunnen valu kõigi perekondade pärast, kes on kogenud kujuteldamatut ja korvamatut kaotust,“ ütles Biden.

Valge Maja avaldas toetusavaldused usujuhtidelt, kodanikuõiguslaste organisatsioonidelt ja korrakaitseametnikelt ning mõrvatute sõpradelt ja perekonnaliikmetelt.

37 mehest, kelle karistus ära muudeti, on 15 valged, 15 mustad, kuus latiinod ja üks aasialane. Nad on süüdi mõistetud 16 osariigis, mille hulgas on kolm, mis on surmanuhtluse kaotanud.

Kolm hukkamist ootama jäetut on Robert D. Bowers (52), kes lasi 2018. aastal Pittsburghi Tree of Life’i sünagoogis maha 11 inimest, Dylann Roof (30), kes avas 2015. aastal tule mustanahaliste kirikus Lõuna-Carolina osariigis Charlestonis ja tappis üheksa inimest, ning Džohhar Tsarnajev (31), kes on üks tšetšeeni vendadest, kes korraldasid 2013. aastal Bostoni maratonil pommiplahvatuse, mis tappis kolm ja sandistas üle tosina inimese.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada