Kohus karistas koduomanikku, kes Alutagusel politseinikule kallale läks

Päev enne sündmust helistas Margus häirekeskusesse ja teatas, et tema kinnistul toimuvad omavolilised ehitustööd. Kõnes nõudis Margus, et ametivõimud lõpetaksid tegevuse 24 tunni jooksul. Kui seda ei juhtu, lubas Margus probleemi ise lahendada. Politsei selgitas välja, et kuigi liinide ehituse osas on vaidlus, pole ehitust õigusvastaseks kuulutatud.