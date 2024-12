Narva piiripunktis on järjekord praegu väga pikk, endiselt tuleb ette järjekorrakohtadega kauplemist

Narva tollipunkti juhtiv tolliinspektor Tatjana Zabalujeva ütles täna Delfile, et Narva piiripunktis on järjekord praegu väga pikk. „Rikkumiste arv on püsinud samal tasemel ehk umbes 9 rikkumist päevas. Siinkohal tuletame Eesti-Venemaa piiriületajatele meelde kindlasti enne piiriületust tutvuda kehtivate reeglite ja piirangutega. Näiteks tuleb kingituste pakkimine jätta ajaks, mil piir on juba ületatud, sest täielikus tollikontrollis kulub suur hulk aega sellele, et pakendeid avada ja nende sisu kontrollida.“