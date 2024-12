Kuna vabariiklaste enamus on napp ja tülitsevateks fraktsioonideks jagunenud, tuli esindajatekojas demokraatidega kokkuleppeid teha, et eelarved paika saaksid ning valitsusametnikud enne jõule palgata ei jääks. Peagi aga teatas Musk sotsiaalmeedias, et talle see eelnõu ei meeldi ning ta kavatseb kampaaniaraha kaudu kukutada iga vabariiklase, kes selle poolt hääletab. Peagi teatas Trump samuti, et on eelnõu vastu, kuid alles hiljem ning jäi mulje, et ta teeb seda Muski eeskujul, mitte vastupidi. Seadus hääletatigi maha ning spiiker Mike Johnson suutis uue kompromissi saavutada üle noatera.