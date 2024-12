Ametnik koostas minister Riisalo hinnangul ebakvaliteetse vanemahüvitiste ja peretoetuste analüüsi

Riigikogu sotsiaalkomisjoni 9. detsembri istungil ilmnes, et vanemahüvitise ja peretoetuse tervikanalüüs lükkub kevadesse. Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (RE) ütles komisjonile, et ministeeriumi ametnik tegi ebakvaliteetset tööd. Tänaseks on ametnik töölt lahkunud.