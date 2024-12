Lõppev aasta on Ukrainale olnud hambad ristis vastupidamise aasta, mille jälgi võib välja lugeda kasvõi Zelenskõi enda näost. Võrreldes 2023. aasta detsembris salvestatud esinemistega on ta vananenud justkui mitu aastat: vaod ja kortsud on muutunud sügavaks, silmad väsinuks, nägu kõhnemaks. Väsinud on ka Ukraina rahvas, kellest juba üle poole tunnistab rahukõneluste ootust. On ju uudised enamjaolt nigelad: mitu kuud kestnud viivitused USA relvaabis, Põhja-Korea liitumine sõjaga, süvenev sõdurite puudus ja Vene armee aeglane, ent selge edasiliikumine idarindel.