Süüria kukutatud valitseja Assadi naine taotleb väidetavalt lahutust ja igatseb Londonit

Väidetavalt on Assad ja tema perekond Moskvas tõsiste piirangute all ning neil ei ole lubatud linnast lahkuda ega poliitikaga tegelda. Assadi laiemal pereringil arvatakse olevat Moskvas kümneid kortereid, aga tema varad ja raha olevat Venemaal külmutatud.

Väidetavalt oli Asma koos kolme lapsega Moskvas juba enne, kui Bashar sinna põgenes. Teatatakse, et tal on leukeemia agressiivne vorm. Üks versioon on, et ta eelistaks ravi Suurbritannias.