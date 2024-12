Minister Pakosta maksis kohtudirektoritele eelarvejäägist kopsaka tulemustasu

Ministeerium selgitas Delfile, et tulemustasu on makstud kohtudirektorite väga hea töö eest 2024. aastal. „Nad on panustanud vastutusvaldkonna õigusloomesse, muuhulgas oluliselt uue kohtuhaldusmudeli loomisesse, efektiivistanud sisemist töökorraldust ja koordineerinud kärpe eesmärgi täitmist,“ kirjutas ministeeriumi avalike suhete nõunik.