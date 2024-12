Lõuna-Korea teatel on Põhja-Korea kaotanud Ukraina vastu hukkunute ja haavatutena 1100 sõdurit

Eelmisel nädalal teatas Lõuna-Korea luureteenistus parlamendiliikmetele, et alates lahingutegevusega liitumisest detsembris on hukkunud vähemalt sada Põhja-Korea sõdurit, vahendab AFP.

„Erinevate informatsiooni- ja luureallikate kaudu hindame me, et Põhja-Korea väed, mis on hiljuti astunud lahingusse Ukraina jõududega, on kaotanud umbes 1100 meest,“ teatas Lõuna-Korea staabiülemate ühendkomitee, mis lisas, et on eriti huvitatud täiendavate Põhja-Korea sõdurite saatmisest. Lõuna-Korea staabiülemate ühendkomitee teatel valmistab Pyongyang teadete kohaselt ette sõdurite roteerimist või juurde saatmist.