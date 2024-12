Tsahkna: Gruusias toimuv ei jää tagajärgedeta

„Näeme, et Gruusia inimesed on endiselt tänavatel, keeldudes leppimast võimude otsusega keerata selg Euroopale ja demokraatiale,“ ütles Tsahkna. „Meeleavalduste jõhker laialiajamine on lubamatu ja õnneks oleme viimastel päevadel näinud mitmeid otsuseid, mis kinnitavad, et Gruusia ametivõimude tegevus ei jää märkamata ega ka vastuseta.“