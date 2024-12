Nelja riigi sidekaablite lõhkumises kahtlustatud Hiina laev sai loa Taani väinadest lahkuda

Neljapäeval külastasid laeva korraga Soome, Rootsi, Taani, Saksamaa ja Hiina valitsuste esindajad. Rootsi õnnetuste uurimisameti asejuht Jonas Bäckstrand ütles oma rahvusringhäälingule SVT, et ametnikud said teha „olulisi vaatlusi“, kuid kaabite lõhkumises kahtlustatud ankur rippus laevakerel ja sellega lähemalt tutvuda ei saanud.

Vaatluste tulemuse osas on uurimisasutused kidakeelsed. SVT teatel hiivas Yi Peng 3 laupäeval umbes kell 14.30 ankru ja asus takistamatult teele Põhjamere suunas. Laeva ametlikuks sihtpunktiks on märgitud Egiptus. Rootsi taotles Hiinalt novembris, et laev suunduks Rootsi sadamasse, kuid seda palvet ei täidetud.