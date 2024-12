VIDEO | Sotsioloog Magdeburgi jõuluturu rünnakust: paremäärmuslase tegu toetab paremäärmuslaste propagandat

Reedel sõitis Magdeburgi jõuluturul rahva sekka linnamaastur, mida juhtis 50-aastane mees. Quenti sõnul on rünnaku asjaolud ebaharilikud, kuid see ei takista paremäärmuslikke jõude juhtunust kasu lõikamast. Veebruaris toimuvad Saksamaal föderaalparlamendi valimised. „Üle Saksamaa toimub jõuline mobiliseerimine, et paremäärmuslased tuleksid Magdeburgi ja kasutaksid seda juhtumit poliitilistel eesmärkide,“ ütles sotsioloog.