Keila volikogu liikmed Tõnu Kaur ja Oksana Jõe liitusid Keskerakonnaga

„Liitusin Keskerakonnaga, sest näen, et sellest erakonnast kasvab taas juhtiv jõud, taastamaks inimeste majanduslik heaolu ja kindlustunne,“ lausus Tõnu Kaur. „Samuti pean väga oluliseks Keskerakonna toetust suveräänse riigi kuvandi säilitamisele ning skepsist põhjendamatule kliimahüsteeriale. Minu jaoks on tähtis ka perekonna ning selle institutsiooni toetamine traditsioonilises ja moraalses tähenduses.“

Oksana Jõe sõnul keskendub praegune riigivõim liigselt Exceli tabelile ja täielikult on ära unustatud perede toimetulek. „Eesti riigi põhiväärtus ja kapital on tema inimesed. Riiklikul tasandil tuleb ümber hinnata prioriteedid, et tugevneks keskklass ja seeläbi suureneks elanike rahulolu. Erinevalt mõne võimupartei populistlikest avaldustest näeb just Keskerakond potentsiaali inimestes. Samasugust hoolivust tahan näha ka Keila linna poliitilises tegevuses,“ rääkis Oksana Jõe.