Laulu- ja tantsupeo sihtasutus ei lubanud ettelaulmisele vaegkuuljate koori. Koorijuht ja õiguskantsler taunivad otsust

„Kui me lihtsalt oleksime sinna ettelaulmisele kohale ilmunud, siis oleks kindlasti tekkinud väga palju küsimusi ja poleemikat, kuna see on täiesti teine olukord,“ sõnas Tuul ning lisas, et pole ju teada, kuidas taolist koori hinnata. „Minu küsimus oligi, et kas see on okei, et me tuleme ja kuidas me kogu seda protsessi vormistame – et see oleks õiglane ja ilus.“