Serbia liidri väitel külastab Slovakkia peaminister Fico esmaspäeval Putinit

Ukraina on teatanud, et ei plaani Slovakkiasse ja Ungarisse veetava Vene gaasi transiidilepingut järgmisest aastast uuendada. Nii Fico kui Ungari peaminister Viktor Orbán on otsuse üle pahameelt väljendanud. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on öelnud, et tema riik ei taha Venemaale sõja ajal sissetulekuallikat võimaldada.