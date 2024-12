Kalasadamas uppus 23-aastane mees

Lennu- ja merepääste koordinatsioonikeskuse politseikapten Janar Müür sõnas Delfile, et täna kella 14.20 paiku teatati häirekeskusele, et Tallinnas Kalasadamas on vees teadvuseta inimene. „Keha avastasid kaks möödujat, kes asusid teda kohe päästma,“ lisas ta. „Praegustel andmetel ulatusid nad mehest kinni võtma ja hoidsid ta pead üleval veest väljas.“