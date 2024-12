Sass Henno lõpetas EKA-ga koostöö. „See pole enam ülikool, kus tahaksin töötada“

Henno kirjutas, et jätab ära jaanuarist algama pidanud EKA loovkirjutamise loengud.

Ta lisas, et võttis Iisraeli toetava sisukoha pärast mullust Hamasi 7. oktoobri rünnakut Iisraeli muusikafestivalil. „Ma ei ole juudikultuuri pime fänn, kui keegi seda arvab. Inimesena heidan ette neile poiste usulist ümberlõikamist, mis on beebi suhtes rõve ja kehakahjustav vägivald, mis ei peaks kuuluma 21. sajandisse ja kõik usulised kombed, kus vanemad sunnivad oma järeltulijaid abielluma inimestega, keda nad ei armasta – mitmed sellised juudiusu tavad on minusugusele tahtevabaduste austajale väga vastumeelsed – aga selles konfliktis on mul siiski kindel pool,“ kirjeldas ta.

„Juutidel on õigus elada nii, et nad saaks rahus muusikafestivalidel käia. Kuhu neil minna? Merre? Kõik, kes arvavad, et juudiriiki ei tohiks eksisteerida, on selle debati teisel pool,“ lisas Henno.

Eesti Kunstiakadeemia lõpetas ainsa allesjäänud koostöö Iisraeli ülikooliga

Eesti Ekspress kirjutas esmaspäeval, et möödunud nädalal teatas õppekava juht üliõpilastele, et veebruaris toimuma pidanud Iisraelis asuva Shenkari inseneeria, disaini ja kunsti kolledži kaasprofessor Jonathan Ventura disaini teoreetiliste lähtekohtade töötoa teine osa jääb ära, kuna ülikool on otsustanud katkestada koostöö kõigi Iisraeli ülikoolidega.

Küsimuse peale, kas ülikool oleks avatud mõne Iisraeli ülikooli koostöö pakkumisele, vastas EKA rektor Mart Kalm eitavalt.

„Meile on tundunud targem praegu sellest loobuda. Meil on olnud ka Iisraeli koolidega selleteemaline kirjavahetus ja nad on väljendanud mõistmist. Iisraeli ülikoolid ju teavad, mis meeleolud valitsevad, see ei olnud neile üllatus. Enamik kunstiülikoole Euroopas on teinud sama,“ ütles Kalm.

