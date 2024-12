USA vältis valitsuse tööseisakut, kongress kinnitas finantseerimisplaani veidi pärast südaööd

Mõned vabariiklased hääletasid paketi vastu, kuna see ei vähendanud kulutusi. Esindajatekoja spiiker Mike Johnson ütles, et vabariiklastel on järgmisel aastal suurem mõju, kui neil on enamus Kongressi mõlemas kojas ja ka vabariiklasest president Trump Valges Majas.