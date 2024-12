VIDEO | Ida-Saksamaal sõitis auto jõuluturul rahva sekka, hukkus vähemalt üks ja viga sai mitukümmend inimest

Politsei ja pääste on sündmuskohal suurte jõududega, viivitamatult püstitati abi andmiseks päästetelgid. Eri meediaväljaannete andmeil on vigastatuid vahemikus 40 kuni 80. Osa kohalikke väljaandeid räägib ühest hukkunust, teised 11-st.

Auto eest pääsenud külastajad kirjeldasid meediale, kuidas auto tegi sõites siksakke - ilmselt selleks, et võimalikult suurt hulka inimesi tabada. Politsei sõnul on veel ebaselge, kas kurjategija tegutses üksi. Auto, millega kurjategija jõuluturul vähemalt 400 meetrit läbis, on endiselt sündmuskohal. Der Spiegeli andmetel oli auto must BMW, mille mees oli varem kuriteoks rentinud.