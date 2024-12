Fico kritiseeris Zelenskõit Venemaa gaasitransiidi lepingu pikendamisest keeldumise tõttu

Eile toimunud pressikonverentsil kinnitas Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi, et Kiiev ei võimalda Moskval sõja jätkamise ajal lisatulu teenida ja keeldub lepingu pikendamisest.

Ta pakkus, et Bratislava võib kaaluda vastumeetmeid, kui peatatakse Venemaa gaasitransiit läbi Ukraina Slovakkiasse.

Slovakkial on pikaajaline leping Venemaa riikliku energiaettevõtte Gazpromiga. Riik on püüdnud jätkuvalt saada gaasi Ukraina kaudu, väites, et mujalt ostmise puhul oleks transiiditasud 220 miljoni euro võrra kõrgemad.