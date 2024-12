Mustamäe vanem sai ERJK-lt noomida, kuna tegeleb linnaosa Facebooki lehel enesepromoga

Tallinna linnaosa valitsustel on oma Facebooki lehed. Mustamäe pole siinkohal erand. Sel on umbes 12 000 jälgijat ja sinna ilmub postitusi pea igapäevaselt. Näiteks andis Mustamäe linnaosa valitsus hiljuti Facebookis teada, et 24. ja 25. detsembril sõidab ringi jõulutroll.

Tallinna linnavolikogu aseesimees Monika Haukanõmm (Keskerakond) saatis 10. detsembril erakondade rahastamise järelevalve komisjonile (ERJK) pöördumise, kus kritiseeris, et linnaosavanem Marja-Liisa Veiser (Isamaa) kasutab mainitud lehte kui oma isiklikku. „Kuna tegemist on linna osalusel ja rahastamisel toimiva sotsiaalmeediakanaliga, siis see ei tohiks olla või kujuneda ühe poliitiku või erakonna reklaamkanaliks,“ märkis ta. „Tallinlasi saab informeerida ka selliselt, et linnaosavanem ei pea isiklikult igal fotol olema ning seda mõnel päeval lausa mitu korda.“