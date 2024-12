Malaisia valitsus ​​kiitis heaks 10 aastat tagasi kadunud reisilennuki uued otsingud

Malaisia transpordiminister Anthony Loke teatas, et kabinet „kiitis põhimõtteliselt heaks“ 70 miljoni dollari suuruse lepingu USA-s asuva mererobootikaettevõttega Ocean Infinity, et leida kaduma läinud lennuk.

„Me loodame, et seekord on tulemused positiivsed,“ ütles Loke, lisades, et vraki leidmine annaks pardal olnud inimeste perekondadele võimaluse saada viimaks vastus juhtunu kohta.

Ocean Infinity tegevjuht Oliver Plunkett ütles, et Malaisia valitsuse otsus on suurepärane uudis. „Me ootame, et saaksime uuel aastal jagada täiendavaid uuendusi, kui oleme üksikasjad lõplikult paika pannud ja meeskond on valmis minema,“ lisas ta.