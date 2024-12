Vimkaga jõulusöögid: kokk annab nõu, kuidas klassikalist jõululauda põnevamaks muuta

„Eestlased hindavad traditsioonilisi jõulumaitseid ning on truud oma klassikalistele lemmikutele, nagu seapraad, ja hapukapsas ja salat. Näiteks müüakse jõuluperioodil Maximas kartuli-vorstisalatit lausa 500 kilo päevas,“ sõnas Rauno Saar. „Kuid klassikalise peolaua kõrvale soovitan otsida ka kergemaid ja uuenduslikke alternatiive, et jõululauda huvitavamaks muuta. Seda saab sageli teha, kui lisada juba teada-tuntud maitsetele mõnda üksikut uut koostisosa.“

Alternatiiv seapraele: kala ja mereannid

Jõululaua staar on Saare sõnul sageli klassikaline sealiha, kuid kala ja mereannid pakuvad kergemat ja ning huvitavamat alternatiivi. „Näiteks võiks seapraele või ahjukanale vahelduseks pakkuda ahjulõhe või forelli. Imelihtne on seda valmistada soola, pipra, sidrunimahla ja värske tilliga, kuid huvitavama nüansi annab kui katta lõhe või forell õhukese mee-sinepikattega ja küpsetada ahjus vastavalt kala paksusele 180 kraadi juures 15–25 minutit,“ soovitab Saar. Valge kala puhul – nagu tursk või koha – võiks kasutada ürte, sidrunit ja küüslauku ning küpsetada hoopis fooliumis, et kala jääks mahlane.