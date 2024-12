Vaata, kuidas Coca-Cola jõulukaravan Tallinnasse jõulumaagiat tõi!

Coca-Cola on pühendunud positiivse mõju loomisele kohalikes kogukondades, jätkates koostööd Toidupangaga. Ürituse käigus said külastajad heategevuslikul masinal vajutada annetusnuppu, et tuua jõulurõõmu neile, kes seda kõige rohkem vajavad.